رئيس “الفاف” يهنئ مولودية الجزائر

هنأ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، فريق مولودية الجزائر، عقب تتويجه بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وقال رئيس “الفاف” عبر حسابه على منصة “إكس”: ” هنيئا لنادي مولودية الجزائر، تتويجه بلقب الرابطة المحترفة 2023-2024، وتحقيقه اللقب الثامن في تاريخه، بعد موسم مُميز وانتصارات رائعة”.

هنيئا لنادي مولودية الجزائر، تتويجه بلقب الرابطة المحترفة 2023-2024، وتحقيقه اللقب الثامن في تاريخه، بعد موسم مُميز وانتصارات رائعة.

🟢🔴 — صادي وليد (@walidsadioffic) May 18, 2024

وهنأت “الفاف” فريق مولودية الجزائر على التتويج بلقب البطولة الثامن في تاريخه، وقالت عبر موقعها الرسمي: ” يهنئ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، وأعضاء المكتب الفدرالي بأحر العبارات نادي مولودية الجزائر بمناسبة تتويجه بلقب بطل الجزائر للرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2023-2024، الذي تحقق بفضل الفوز مساء الجمعة بنتيجة 1-0 أمام اتحاد الجزائر ضمن الجولة 26″.

وأضافت: “وصل نادي مولودية الجزائر، قبل أربع جولات من نهاية الموسم، إلى 60 نقطة، وهو رصيد لم يعد بإمكان مطارديه المباشرين، شباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني اللحاق به في صدارة الترتيب، مستفيدا من تعادلهما في المواجهة التي جمعتهما في ملعب الشهيد حملاوي. وبهذا الإنجاز تضيف مولودية الجزائر إلى سجلها ثامن لقب كبطل للجزائر”.