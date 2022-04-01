رئيس “الفيفا” يحسم ضمنيا أمر مباراة الجزائر والكاميرون

يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفونتينو قد حسم، الجمعة، أمر المباراة المونديالية للمنتخب الوطني الجزائري مع ضيفه الكاميروني.

ومعلوم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدّم بِطعن إلى “الفيفا”، يشكو فيه سلبية ورداءة قرارات حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما وبقية الطاقم، أبرزهم المُشرفَين على تقنية الفيديو (فار). كما طالب بِإعادة تنظيم مباراة العودة للدور الأخير من تصفيات المونديال.

وقال جياني أنفونتينو: “الجزائر لعبت مباراة جيّدة. للأسف، هذه هي رياضة كرة القدم. إنها منافسة قاسية”.

جاء ذلك على لسان الرّجل الأوّل في “الفيفا”، الجمعة، في تصريحات للإعلاميين. خلال إشرافه على عملية سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022، بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدرجت “الفيفا” مساء الجمعة منتخب الكاميرون ضمن قائمة الفرق المُشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وسيلعب في فوج يضمّ البرازيل وصربيا وسويسرا.

وعوّدت “الفيفا” مُتابعي اللّعبة الأكثر شعبية في العالم، على أنها تحمي الحكام وتُدافع عنهم بِشراسة. لأن قبولها بِإعادة المباراة، يعني أن الاتحاد الدولي لِكرة القدم وجهازه التحكيمي غارقان حتّى الأذنَين في وحل الفساد. ولو أن رائحة فساد هذه الهيئة تزكم الأنوف، ولا تحتاج إلى دليل.