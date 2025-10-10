-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري (فيديو)

عمر سلامي
  • 245
  • 0
رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري (فيديو)
ح.م
فرحة لاعبي المنتخب الجزائري بالتأهل

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، المنتخب الجزائري عقب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال رئيس “الفيفا” في مقطع فيديو: “وان تو ثري فيفا لالجيري، أهنئ الجزائر على التأهل للمرة الخامسة إلى كأس العالم، النشيد الوطني الجزائري سيتردد على الساحة العالمية، وستسطع نجومكم كأسماء لامعة في كرة القدم الدولية، انتصاركم التاريخي على كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014، وبلوغكم الدور ثمن النهائي، يبقى من اللحظات التي لا تنسى”.

وأضاف: “أنتم اليوم على موعد مع فصل جديد من المجد في 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. مبروك للجزائر”.

مقالات ذات صلة
بالصور.. “الخضر” يحلون بوهران تحسبا لمواجهة الصومال

بالصور.. “الخضر” يحلون بوهران تحسبا لمواجهة الصومال

توغاي يشكو من إصابة عضلية وموعد عودته للمنافسة لم يحدد بعد

توغاي يشكو من إصابة عضلية وموعد عودته للمنافسة لم يحدد بعد

“الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة الصومال وبيتكوفيتش سيضع آخر الروتوشات بوهران

“الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة الصومال وبيتكوفيتش سيضع آخر الروتوشات بوهران

رونالدو ينال جائزة جديدة

رونالدو ينال جائزة جديدة

موتسيبي يرفض تأجيل أو نقل كأس أمم أفريقيا من المغرب

موتسيبي يرفض تأجيل أو نقل كأس أمم أفريقيا من المغرب

زيدان: كل أفراد عائلتي دعّموني لِتمثيل ألوان الجزائر

زيدان: كل أفراد عائلتي دعّموني لِتمثيل ألوان الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد