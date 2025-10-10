رئيس “الفيفا” يهنئ المنتخب الجزائري (فيديو)

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، المنتخب الجزائري عقب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال رئيس “الفيفا” في مقطع فيديو: “وان تو ثري فيفا لالجيري، أهنئ الجزائر على التأهل للمرة الخامسة إلى كأس العالم، النشيد الوطني الجزائري سيتردد على الساحة العالمية، وستسطع نجومكم كأسماء لامعة في كرة القدم الدولية، انتصاركم التاريخي على كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014، وبلوغكم الدور ثمن النهائي، يبقى من اللحظات التي لا تنسى”.

وأضاف: “أنتم اليوم على موعد مع فصل جديد من المجد في 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. مبروك للجزائر”.