رئيس “الكاف”: نحترم سيادة الجزائر وأُؤكّد أن ملفّ “كان” 2025 لم يُحْسَمْ بعد

يعقد رئيس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم باتريس موتسيبي مساء الخميس مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحاضرات لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

ويُنشّط موتسيبي محطّته الإعلامية رفقة جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وبعض إطارات “الكاف”.

وقال موتسيبي إنه يحترم قوانين الجمهورية الجزائرية، بِخصوص منع تحليق طائرات نظام المغربي محمد السادس (والكيان الصهيوني) فوق التراب الجزائري.

وكان رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع قد اشترط حضور منتخب بلاده للاعبين المحلّيين إلى منافسة “شان” الجزائر” 2023، بِفتح خطّ جوّي مُباشر بين الرباط وقسنطينة.

وبِخصوص ملفّ الجزائر لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، قال المسؤول الأوّل في “الكاف”، إنه يلتزم بِأن تدرس هيئته طلبات كلّ المُترشّحين بِدقّة وبِإنصاف، دون محاباة أيّ جهة.

وأضاف أن مبدأ التدوير ما زال معمولا به في مسابقة “الكان”، وبِعبارة أخرى، ستُقام نسخة 2024 بِغرب القارّة السّمراء (كوت ديفوار)، وهو ما يستلزم “آليا” تنظيم الطبعة الموالية (2025) في منطقة أخرى.

وتابع موتسيبي يقول إن نجاح الجزائر في تنظيم “شان” 2023 سيمنحها نقاطا إيجابية. لكنّه استطرد، وشدّد على أن منصبه لا يسمح له بِتفضيل ملفّ على آخر.