رئيس الكاف يعلم أن الخضر مع بلماضي يستطيعون التتويج بالمونديال

الدولي السابق عبد الحميد رحموني لـ الشروق

الكولسة حرمتنا من كأس العرب وشبيبة القبائل تنقصها الخبرة

الكاميرون شبحنا الأسود وأنا متفائل بالتتويج بـ”الكان” المقبل

إضراب لاعبي الوفاق غير معقول.. وسعيود الأحسن

كشف الدولي السابق عبد الحميد رحموني أن الجميع يعترف أن الكاميرون يعتبر بمثابة الشبح الأسود للخضر، لكن الجناح الطائر السابق للمولودية أكد أن بلماضي متفائل بتتويج الخضر بكأس أمم إفريقيا 2021 وعلى الأراضي الكاميرونية، وأن يكرر الإنجاز الكبير الذي حققوه على أرض الفراعنة 2019، وأبدى إعجابه بلاعب الأهلي المصري السابق ونجم شباب بلوزداد الحالي أمير سعيود واعتبره أحسن لاعب في البطولة الجزائرية، وأرجع خريج مدرسة وفاق سطيف سبب إخفاق شبيبة القبائل بالتتويج بكأس الكاف إلى نقص الخبرة لدى أشبال لافان، وأبدى إعجابه في الأخير بشبان الجزائر الذين شاركوا في البطولة العربية الأخيرة بمصر، وقال “رغم الخسارة لكننا ربحنا منتخبا سيكون له شأن كبير في المستقبل”.

هل تتابع أخبار فريقك السابق الوفاق؟

أكيد هو بيتي وأعرف عنه كل كبيرة وصغيرة، والحمد لله أن الفريق عاد إلى قوته ولعبه النظيف وهو الذي يتسيّد البطولة تحت قيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي.

كيف تعتبر إضراب اللاعبين بعد تعثرهم أمام بلوزداد؟

التوقيت غير مناسب للقيام بذلك نظرا لصراع النادي للتتويج بلقب البطولة، إضافة إلى تعثرهم أمام مطاردهم المباشر بلوزداد داخل القواعد، فهذا أمر غير معقول وغير مقبول، والدليل على ذلك أن الأنصار لم يساندوا اللاعبين في ذلك، مع العلم أن الإضراب لم يأت بالفائدة على الفريق وأتذكر أنهم دفعوا الثمن غاليا للتأهل في كأس الكاف ما قبل رحلتي غانا ومصر بعد رفض اللاعبين التنقل بسبب مشكل المستحقات، حيث تعادلوا أمام أورلاندو وخسروا على يد أهلي بنغازي الليبي، وضاع آنذاك التأهل بسبب الإضراب، وبهذه العقلية الوفاق لن يحقق هدفه المسطر هذا الموسم وأتوقع أن أهدافا أخرى ستضيع.

وكيف تقيم عمل نبيل الكوكي على رأس العارضة الفنية؟

نبيل الكوكي من أحسن المدربين العرب، درب عدة أندية منها الهلال السوداني والنادي الإفريقي وأهلى بوعريريج، وفريق الاتحاد الليبي، والفيصلي الأردني والمحرق البحريني، وقوافل قفصة، والملعب التونسي، والنادي البنزرتي، والصفاقسي، ورغم أنه لم يتوج معها بالكؤوس والبطولات، إلا أنه حقق الموسم الماضي مالم يحققه طيلة إشرافه على العارضة الفنية للفرق المذكورة، وأصبح في مدة قصيرة على لسان الجماهير الجزائرية نظير العمل الجبار الذي يقوم به وأتوقع أنه سيتوج بلقب البطولة.

ومن ترشح للتتويج بلقب البطولة الوطنية؟

الثنائي وفاق سطيف وبطل الموسم الماضي شباب بلوزداد.

كيف تقيم مشاركة شبان الجزائر في البطولة العربية الأخيرة بمصر؟

إيجابية إلى حد كبير، حيث خسرنا التتويج بكأس الدورة لكننا ربحنا منتخبا سيكون له شأن كبير في المستقبل.

المتتبعون يرجعون سبب إخفاقهم إلى الكولسة منها تغيير توقيت اللقاء؟

أجل وكما تعلمون أن جل النهائيات في العالم تلعب على الساعة الثامنة، لكننا تفاجأنا بهذا النهائي العربي الذي لعب على الساعة الرابعة وهذا يصب في مصلحة الأخضر السعودي.

من هو أحسن لاعب محلي في نظرك؟

أنا معجب كثيرا بمهاجم شباب بلوزداد أمير سعيود وأعتبره أحسن لاعب في البطولة الوطنية وهو يمثل العمود الفقري لأبناء لعقيبة.

الأندية التركية مهتمة كثيرا بلاعبينا المحليين وهذا صنع كابوسا لبوقرة، حيث لا يخدمه ذلك في حالة احترافهم وهو المقبل على شان 2023 بالجزائر والكأس العربية بقطر.. أليس كذلك؟

أعلم أن نادي أنطاكيا سبور التركي وقع لمهاجم وفاق سطيف حسام الدين غشة ومحمد رفيق بن عمر ومحمد الأمين عمورة، بالإضافة إلى أن أحمد قندوسي في اتصالات مع أندية تركية ورحيلهم عن البطولة الوطنية فعلا يشكل صداعا للمدرب مجيد بوقرة المطالب بالبحث عن البدائل.

هل أنت متفائل برسم النجمة الثالثة على قميص الخضر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022؟

رغم أن الجميع يعتبر الكاميرون الشبح الأسود للخضر، لكن مع بلماضي أنا دائما متفائل وأتوقع أنه سينشط النهائي ولما لا تكرار الإنجاز الأخير بمصر وعلى الأراضي الكاميرونية.

وعن حظوظ الخضر في التأهل إلى مونديال قطر 2022؟

بلماضي مدرب طموح والحمد لله أن طموحه الإفريقي بمصر 2019 تحقق، وأن حلمه العالمي سيتحقق إنشاء الله آجلا أو عاجلا، خاصة وأن جل الفرق العربية التي تتأهل إلى المونديال العربي بقطر 2022 ستذهب بعيدا وتبلغ أدوارا متقدمة.

رئيس الكاف باتريس موتسيبي يراهن على الخضر للتتويج بكأس العالم؟

المليونير الجنوب إفريقي محق في ما ذهب إليه بحكم أن الكرة الافريقية تطوّرت كثيرا ويوجد منتخب المحاربين على رأس القائمة، إضافة إلى السنغال والكاميرون، ومع بلماضي من حق عشاق اللونين الأخضر والأبيض أن يصبح حلمهم حقيقة، وهو الذي صرح بذلك قبل بداية كأس أمم إفريقيا بمصر وتحقق ذلك واليوم من حقه أن يحلم بالتتويج بالمونديال العربي لأنه يملك كل الإمكانيات التي تسمح له بالتتويج.

وكيف تقيّم مستوى أشبال بلماضي مع المنتخبات المشاركة في اليورو الأخير؟

كرة القدم الجزائرية تعيش أزهى فتراتها ومحاربو الصحراء منتخب قوي وعالمي يتربع حاليا على عرش الكرة الإفريقية وقادر على منافسة أي منتخب عالمي، وهو أقوى من عديد المنتخبات المشاركة في اليورو منها ويلز وفنلندا وإيرلندا والمجر وغيرهم من المنتخبات التي خيبت ظن جل المتتبعين، وهذا على غرار بطل العالم منتخب الديوك وإسبانيا اللذين لم يقدما ما كان منتظرا منهما، وحتى ألمانيا أيضا لو نلعب ضدها في المونديال العربي بقطر سوف نهزمها بكل سهولة بحكم أن سن لاعبيهم متقدم كثيرا عكس منتخبنا، حيث تفطن بلماضي لذلك وشرع في ضخ دماء جديدة فيه وهذا على غرار رامز زروقي.

وعن إخفاق شبيبة القبائل في نهائي الكاف، هل تعود الأسباب في نظرك إلى ضعف البطولة أو نقص الخبرة؟

أظن أن نقص الخبرة من بين الأسباب الرئيسية لفريق شبيبة القبائل وكانت وراء إخفاق أبناء المدرب لافان للتتويج بكأس الكاف، عكس المنافس نادي الرجاء المغربي، ورغم النقص العددي، عرف كيف يسير اللقاء وكان الأخطر في مختلف فترات اللقاء.