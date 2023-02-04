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رياضة

رئيس “الكاف” يعلّق على غياب المغرب عن الشان والإجراءات المتخذة

الشروق أونلاين
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رئيس “الكاف” يعلّق على غياب المغرب عن الشان والإجراءات المتخذة
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رئيس الكاف موتسيبي

تحدث رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن غياب المنتخب المغربي للمحللين، عن شان الجزائر، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل “الكاف”.
وقال موتسيبي في ندوة صحفية السبت بالجزائر: “هل سنتخذ إجراءات ضد المغرب، سنتخذ الإجراءات اللازمة، سنعالج الملفات بصفة عادلة، ولن نتعامل بالمجاملة والتعاطف”.

وأضاف: “الأمانة العامة للكاف، عليها دراسة الوقائع، وتدرس الوقائع والتصريحات، هناك تحريات حول عدم مشاركة المغرب في الشان”.

وتابع رئيس الكاف: “لن نتوغل في السياسة، هناك من يقول سيدي الرئيس كل بلد يتنقل إلى الجزائر بكل حرية، ونحن لا نستطيع التنقل إلى الجزائر بسبب المنع”.

وقال موتسيبي أيضا: ” الحكومة الجزائرية تقول لا نريد تواجد المغرب هنا، ونحن بلد سيادي، لقد قمنا بالمنع، وفي الماضي حضروا إلى الجزائر عن طريق بلد ثالث، وعليهم احترام سيادتنا”.

وختم موتسيبي: “عدم تورطنا في السياسة سيخدم كرة القدم الإفريقية أكثر”.

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