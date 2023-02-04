رئيس “الكاف” يعلّق على غياب المغرب عن الشان والإجراءات المتخذة
تحدث رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن غياب المنتخب المغربي للمحللين، عن شان الجزائر، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل “الكاف”.
وقال موتسيبي في ندوة صحفية السبت بالجزائر: “هل سنتخذ إجراءات ضد المغرب، سنتخذ الإجراءات اللازمة، سنعالج الملفات بصفة عادلة، ولن نتعامل بالمجاملة والتعاطف”.
وأضاف: “الأمانة العامة للكاف، عليها دراسة الوقائع، وتدرس الوقائع والتصريحات، هناك تحريات حول عدم مشاركة المغرب في الشان”.
وتابع رئيس الكاف: “لن نتوغل في السياسة، هناك من يقول سيدي الرئيس كل بلد يتنقل إلى الجزائر بكل حرية، ونحن لا نستطيع التنقل إلى الجزائر بسبب المنع”.
وقال موتسيبي أيضا: ” الحكومة الجزائرية تقول لا نريد تواجد المغرب هنا، ونحن بلد سيادي، لقد قمنا بالمنع، وفي الماضي حضروا إلى الجزائر عن طريق بلد ثالث، وعليهم احترام سيادتنا”.
وختم موتسيبي: “عدم تورطنا في السياسة سيخدم كرة القدم الإفريقية أكثر”.