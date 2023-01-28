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رياضة

رئيس الوداد البيضاوي يرد على أخبار مغادرة بلعمري

عمر سلامي
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رئيس الوداد البيضاوي يرد على أخبار مغادرة بلعمري
أرشيف
جمال بلعمري

أكد رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، أن بلعمري غادر الفريق، وعاد إلى الجزائر لتسوية أمور شخصية.

وأضاف سعيد الناصيري في تصريحات إعلامية: “تابعت باستغراب الكيفية التي تناول بها البعض هذا الموضوع، لقد وقع بلعمري عقدا رسميا معتمد لدى السلطات والأجهزة الكروية المختصة”.

وتابع: “أبلغت بمغادرته لأنه مطالب بتسوية أمور شخصية في الجزائر، ونحن لا نملك الحق في منع أي لاعب من السفر إلى بلاده لتسوية أمور كهذه، ما يهمنا أننا نملك عقدا يحمينا لا غير”.

ونفى رئيس الوداد البيضاوي، الأخبار التي راجت حول مغادرة بلعمري، لأسباب مالية، وقال في هذا السياق: “هذا ليس صحيحا، هذا الأمر تكرر في صفقة الكاميروني لامكيل زي، حتى مع حسين بن عيادة، وخرج بعدها اللاعبان لتكذيب كل هذه الروايات”.

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