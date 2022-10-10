رئيس جمهورية جزر القمر يؤكد مشاركته في القمة العربية المقبلة بالجزائر

أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، الاثنين، مشاركته الشخصية في القمة العربية المقبلة معتبرا انعقادها في الجزائر يأتي في الوقت المناسب نظرا للتحديات الدولية والإقليمية متعددة الأبعاد التي تواجه العالم العربي.

واستُقبـِل ياسين حمادي، وزير السياحة، بموروني، من قبل رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقام الوزير خلال اللقاء بتسليم رسالة الدعوة الموجهة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس عثمان غزالي، للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022.

من جهته نقل وزير السياحة إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية واستعرض أمامه مختلف الترتيبات التي اتخذتها الجزائر لعقد هذه القمة في أحسن الظروف وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك.

كما عبّر له عن تطلع رئيس الجمهورية لمشاركة فاعلة لجمهورية القمر المتحدة في أشغال القمة العربية المقبلة بما يسهم في تعزيز قيم و روح التضامن العربي للدفع قدما بمسار العمل العربي المشترك.

وجدد رئيس جمهورية القمر المتحدة، عزمه على المساهمة رفقة أخيه الرئيس تبون والأشقاء القادة العرب في تعزيز التوافق العربي و مضاعفة الجهود للرقي بالعمل العربي المشترك إلى مستوى تطلعات و طموحات الشعوب العربية .

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالجالية والفرنكفونية لجمهورية القمر المتحدة، ظهير ذو الكمال، والمستشار الدبلوماسي للرئيس غزالي، حمادى مادي، ومستشار رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالعالم العربي، محمد حسين جمل الليل.