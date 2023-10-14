رئيس جنوب إفريقيا: الفلسطينيون يناضلون منذ 75 عاما ضد دولة الفصل العنصري

أدان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم السبت، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

وندد رامافوزا في مؤتمر صحفي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بدعوة الاحتلال لإخلاء 1.1 مليون فلسطيني من الجزء الشمالي في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وشدد رامافوزا في حديثه على أن “الفلسطينيين يناضلون منذ ما يقرب من 75 عامًا، ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم. ولكن أيضًا ضد حكومة أُطلق عليها في الآونة الأخيرة اسم دولة الفصل العنصري”.

وأضاف:”باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي (في جنوب أفريقيا). فإننا نلتزم بالتضامن مع الفلسطينيين”.

وارتدى الرئيس رامافوزا خلال المؤتمر ملابس سوداء مع الكوفية الفلسطينية، كما رفع العلم الفلسطيني، تأكيدا لدعم حزبه لقضية الشعب الفلسطيني.