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بعد فرض الحصار الكامل

رئيس فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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رئيس فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خاصة بعد فرض الحصار الكامل على غزة.

وقال مادورو إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين، موضحا في تصريح بثّه التلفزيون الفنزويلي، الاثنين، أن إسرائيل ارتكبت مذابح ومجازر وحشية بحقّ الشعب الفلسطيني في السابق أيضا وأن الفلسطينيين يعيشون تحت نظام فصل عنصري جديد.

وطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار واحترام قرارات الأمم المتحدة واحترام حقوق الفلسطينيين، كما دعا لإطلاق مفاوضات سلام عاجلة تمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ومن ضمنها حقه في الاستقلال والأرض والسلام.

وقال مادورو: “أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام. والأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا، قرأناه بعناية، ينبه للإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة ويحذر منها”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب، الاثنين، عن قلقه الشديد بعد إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقطعها الماء والكهرباء ومنعها دخول الطعام إليه.

وصرح غوتيريش بأن الوضع الإنساني في غزة سيتدهور بشدة، مؤكدا أن التصعيد العسكري الأخير نشأ من صراع طويل الأمد مع احتلال دام 56 عاما ولا حل سياسيا في الأفق، على حد تعبيره.

وذكّر غوتيريش إسرائيل بأن عملياتها العسكرية يجب أن تنفذ باحترام تام للقانون الدولي الإنساني، وطالب الأطراف المعنية بالسماح للأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

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