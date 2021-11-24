-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس وزراء اثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتجه إلى جبهات القتال

الشروق أونلاين
  • 2082
  • 0
رئيس وزراء اثيوبيا يسلم مهامه لنائبه ويتجه إلى جبهات القتال
ح.م
أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي

قالت حكومة أديس أبابا، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.

يشار إلى أن آبي أحمد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوصفه رئيس الحكومة.

وقال وزير الإعلام الإثيوبي، اليوم الأربعاء إن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين هو المسؤول عن تسيير الأعمال اليومية للحكومة.

وتواجه إثيوبيا، بعرقياتها المتعددة، خطر التفكك جراء الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي. وسيطرت الجبهة على مقاليد الأمور في إثيوبيا لمدة خمسة وعشرين عاما قبل أن تنضم إلى صفوف المعارضة بعد انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في 2018، ثم عززت قواعدها إقليم تيجراي، شمالي البلاد.

وأدى الصراع العام الماضي بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي بشأن تأجيل الانتخابات الوطنية جراء جائحة فيروس كورونا، إلى العنف الجاري حاليا. وقد أقام إقليم تيجراي انتخابات إقليمية، ضد رغبة الحكومة الوطنية ما أثار اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020

مقالات ذات صلة
جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

ليبيا: 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية

ليبيا: 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية

مفوضية الانتخابات الليبية ترد على مطالب رفض ترشح نجل القذافي

مفوضية الانتخابات الليبية ترد على مطالب رفض ترشح نجل القذافي

الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)

الصحراء الغربية: هذا ما لم ينقله اعلام المغرب عن وزير الخارجية الأمريكي (وثيقة)

بعد التطبيع.. الحلف العسكري بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي يتشكل

بعد التطبيع.. الحلف العسكري بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي يتشكل

 تحقيق: فرنسا متورطة في قصف مدنيين على حدود مصر وليبيا

 تحقيق: فرنسا متورطة في قصف مدنيين على حدود مصر وليبيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد