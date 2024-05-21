-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رابح سعدان يعود إلى “الفاف”

الشروق الرياضي
  • 412
  • 0
رابح سعدان يعود إلى “الفاف”

عيّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المدرب الوطني الأسبق، رابح سعدان، في منصب منسّق عام على مستوى الكلية التقنية.

وأعلن الأمين العام، نذير بوزناد، باسم رئيس الاتحاد، وليد صادي، عن تعيين رابح سعدان في هذا المنصب، خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها الثلاثاء بفندق “إينايا” بباب الزوار بالجزائر العاصمة، بمناسبة الدورة الثانية لاجتماع الكلية التقنية، وأضاف بوزناد، بأن “الفاف” تسعى لتجسيد مشاريعها وتصورها فعليا على أرض الواقع، من خلال الاستعانة بخدمات أحد قامات الجانب التقني في الجزائر، على أن يكون “الشيخ” سعدان همزة وصل بين القاعدة التقنية للكرة الجزائرية والاتحاد، مع العمل أيضا بوتيرة متسارعة وفعّالة مع المدير الفني الوطني.

مقالات ذات صلة
العداء قواند يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

العداء قواند يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 (فيديو)

ضربة موجعة لِهذا اللاعب الدولي

ضربة موجعة لِهذا اللاعب الدولي

بِالفيديو: براهيمي يُهدر ركلتَي جزاء ويُقصى.. وابنه يبكي!

بِالفيديو: براهيمي يُهدر ركلتَي جزاء ويُقصى.. وابنه يبكي!

بِالفيديو: بلطجة مخزنية لقجعية في أمّ الدّنيا

بِالفيديو: بلطجة مخزنية لقجعية في أمّ الدّنيا

بِالفيديو: نجم محرز يسطع تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: نجم محرز يسطع تسجيلا وتمريرا

بن ناصر يريد البقاء في أوروبا.. والدوري السعودي بديلا

بن ناصر يريد البقاء في أوروبا.. والدوري السعودي بديلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد