رابح سعدان يعود إلى “الفاف”

عيّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المدرب الوطني الأسبق، رابح سعدان، في منصب منسّق عام على مستوى الكلية التقنية.

وأعلن الأمين العام، نذير بوزناد، باسم رئيس الاتحاد، وليد صادي، عن تعيين رابح سعدان في هذا المنصب، خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها الثلاثاء بفندق “إينايا” بباب الزوار بالجزائر العاصمة، بمناسبة الدورة الثانية لاجتماع الكلية التقنية، وأضاف بوزناد، بأن “الفاف” تسعى لتجسيد مشاريعها وتصورها فعليا على أرض الواقع، من خلال الاستعانة بخدمات أحد قامات الجانب التقني في الجزائر، على أن يكون “الشيخ” سعدان همزة وصل بين القاعدة التقنية للكرة الجزائرية والاتحاد، مع العمل أيضا بوتيرة متسارعة وفعّالة مع المدير الفني الوطني.