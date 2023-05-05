رامز زروقي رسميا في فينورد روتردام الهولندي الموسم القادم

قبل عام من نهاية عقده مع ناديه تيفينيتي

أعلنت إدارة نادي أفي سي تيفينتي، الجمعة، توصلها لاتفاق رسمي مع نظيرتها في فينورد روتردام الهولندي لضم الدولي الجزائري رامز زروقي إلى صفوفه بداية من الموسم القادم.

ونشرت إدارة النادي الهولندي، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت من خلالها توصلها لاتفاق نهائي مع إدارة نادي فينورد، يقضي بانتقال متوسط ميدان الخضر، رامز زروقي إلى صفوفه. وجاء في تغريدة النادي: “تيفنتي وفينورد توصلا لاتفاق نهائي بشأن انتقال رامز زروقي”.

وحسب ما كشفته مصادر صحفية الجمعة، فإن راميز زروقي سيوقع عقدا مع فينرود لمدة 5 مواسم وهذا مباشرة بعد تجاوزه الكشف الطبي، في وقت قدرت صفقة انتقاله بحوالي 8 ملايين يورو.

ويعتبر فينورد روتردام من بين أكبر الأندية في هولندا إلى جانب أجاكس أمستردام وإيندوفن، ويلعب دائما الأدوار الأولى في البطولة الهولندية، فيما سيشارك الموسم القادم في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكان زروقي قدم مستويات مستقرة خلال المواسم الماضية، مع نادي تيفنيتي ما جعله محل متابعة من طرف عديدا الأندية في هولندا وخارجها.

في نفس السياق، كانت آخر التقارير الصحفية الواردة من هولندا، أشارت إلى صراع كل من أجاكس أمستردام، أف سي أيندوفن وفينورد روتردام للظفر بخدمات الدولي الجزائري.

وعليه اعتبرت ذات المصادر أن الوجهة القادمة لمتوسط ميدان الخضر، ستكون بنسبة كبيرة نحو أحد عمالقة الكرة الهولندية، معتبرة أن فينورد روتردام يبقى الأقرب للفوز بصفقة اللاعب الجزائري.

وإلى جانب الأندية الهولندية، كان زروقي أيضا ضمن اهتمامات نادي أولمبيك مرسيليا، حسب ما أشارت له مصادر إعلامية فرنسية، التي أكدت بأن متوسط ميدان المنتخب الوطني يملك نفس المواصفات التي يبحث عنها النادي من أجل تعويض الدولي الفرنسي ذي الأصول التونسية، ماتيو قندوزي، الذي يلعب آخر موسم له في مرسيليا.

وكان نادي تينيفي الهولندي فتح الباب أمام لرحيل لاعبه المتألق، شريطة الاستجابة لمطالبه المالية، بعد ما حدد سعر بيعه بـ10 ملايين يورو، علما وأن قيمته السوقية حسب موقع “ترنسفير ماركت” المتخصص في بورصة اللاعبين تبلغ 7 ملايين يورو.