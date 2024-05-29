رامي بن سبعيني رسميا خارج تشكيلة دورتموند في نهائي رابطة ألبطال

يعاني من إصابة في الركبة

تأكد، بصفة رسمية، غياب الدولي الجزائري، رامي سبعيني، عن تشكيلة فريقه بوريسيا دورتموند، في المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا، التي ستجمعه هذا السبت، الفاتح جوان، أمام ريـال مدريد الإسباني. وهذا، بسبب عدم تعافيه لحد الآن، نهائيا، من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

وحسم مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، مسألة مشاركة رامي بن سبعيني في النهائي الموعود أمام ريال مدريد، الذي أكد رسميا غياب المدافع الدولي الجزائري عن المباراة النهائية رفقة اثتين من زملائه، كل من جوليان دورانفيل وماتيو موري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند، تصريحات المدرب تيريزيتش، في آخر ندوة صُحفية له حول آخر استعدادات فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي رابطة الأبطال، المرتقبة هذا السبت الفاتح من جوان.

وقال مدرب دورتموند تيريزيتش بخصوص الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مباراة السبت: “رامي بن سبعيني وجوليان دورانفيل وماتيو موري لن يكونوا متاحين للأسف يوم السبت”.

وكان بن سبعيني تعرض لإصابة مع المنتخب الوطني شهر مارس الماضي مع بداية المباراة الودية أمام منتخب بوليفيا، التي كانت سببا في ابتعاده عن الملاعب إلى حد الآن.

واكتفى رامي بن سبعيني هذا الموسم بالمشاركة في 25 مباراة فقط مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند، منها 16 مباراة لعبها كأساسي وقدم تمريرة حاسمة.

يذكر أن بن سبعيني كان انتقل هذا الموسم إلى صفوف نادي بوريسيا دورتموند قادما من فريق مونشغلادباخ، وهذا في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد إلى غاية 2027.