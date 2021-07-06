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رياضة
بعد التأكد  من غياب الإيطالي ليوناردو سبينازولا

رامي بن سبعيني في طريقه إلى روما الإيطالي

الشروق الرياضي
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رامي بن سبعيني في طريقه إلى روما الإيطالي

قالت مصادر صحفية الثلاثاء أن نادي روما الايطالي الذي يدربه هذا الموسم جوزيه مورينيو، يريد تدعيم صفوفه بظهير أيسر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يأتي ذلك بعد تأكد غياب الإيطالي ليوناردو سبينازولا، لفترة لن تقل عن 6 أشهر، بسبب تعرضه لتمزق في وتر أكيليس، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده، أمام بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020.

وذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت أن المدير التنفيذي لنادي روما، تياغو بينتو، حدد قائمة أولية تضم عدة لاعبين، من بينهم النجم الجزائري مدافع بوروسيا مونشندلادباخ.

وأضافت الصحيفة أن قائمة بينتو، ضمت عدة أسماء يتقدمها ثنائي تشيلسي، ماركوس ألونسو وإميرسون بالميري، لكن روما يفضل صرف النظر عن التعاقد معهما، بسبب وجود منافسة مع عدة أندية، ونوّهت أن رامي بن سبعيني قد يكون الخيار الأنسب لذئاب روما، خاصة وأن طريقة لعبه تتماشى مع أسلوب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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