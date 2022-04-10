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اقتصاد
حسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2022

ربراب يحافظ على المرتبة الثانية عربيا لأغنى الأغنياء

الشروق أونلاين
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ربراب يحافظ على المرتبة الثانية عربيا لأغنى الأغنياء
أرشيف
اسعد ربراب

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفها السنوي لأغنى أغنياء العالم في عام 2022. حيث حافظ الجزائري اسعد ربراب على مرتبته الثانية عربيا.

وازدادت ثروة ربراب، الذي يملك مجمّع سيفيتال للصناعات الغذائية. بمقدار 300 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ هذا العام 5.1 مليار دولار.

ولفتت المجلة في تصنيفها الأخير إلى أنّ عدد الأثرياء في العالم قد تراجع في 2022 إلى 2668 مليارديرًا، مقابل 2755 مليارديرًا في العام السابق.

كما تراجعت ثروات الأغنياء في تصنيف فوربس من 13.1 تريليون دولار في 2021، إلى 12.7 تريليون دولار العام.

 قائمة “فوربس” لأغنى الأغنياء العرب:

1 – رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بثروة تقدر بـ7.7 مليار دولار.

2 – رجل أعمال الجزائري اسعد ربراب بثروة تقدّر بـ 5.1 مليار دولار.

3 – رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بثروة تقدر 3.4 مليار دولار.

4 – رجل الأعمال والسياسي اللبناني نجيب ميقاتي بثروة قيمتها 3.2 مليار دولار.

5 – اللبناني طه ميقاتي بثروة قدرها 3.2 مليار دولار.

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التعليقات
5
  • faycal حمادي

    هذا من رحمة الله وإحسانه بعباده أن حمى أموالهم بهذا الحد العظيم؛ فإن السارق متى عرف أنه تقطع يده امتنع من السرقة لا شك انه سيترتر من سجن الحراش فاما بالك بهضم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رجليه و لسانه و الى ان يصلب كليا مثلما فعل فرعون الدي طغى في البلاد فاكثر فيها الفساد وابتعد عنها،

    -1
  • faycal حمادي

    وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

    3
  • جلول

    لقد كون هؤلاء ثروات خيالية من دوفيز الريع البترولي . يستوردون المواد الاولية بدوفيز البترول والغاز في براميل او اكياس ثم يعبئونها في الصفائح او العلب ( البيدون او كارطونة ) . يضخمون الفواتير لا يدفعون الضرائب و يعظمون فوائد اربحاهم الي الحدود القصوي . وهم من يستفدون من أليات الدعم . لا يستثمرون ارباحهم في انتاج المواد الاولية محليا . لا يعتمدون علي تصدير جزء من انتاجهم ليخصص لاستيراد المادة الاولية . مصانع الاحتيال تساهم رفع فاتورة الاستيراد و استهلاك دوفيز الريع و تعطيل التنمية علي 45 مليون جزائري و الاجيال القادمة .

    5
  • المدقق الإملائي

    كلنا نتذكر الحريق الذي التهم مصنع سامسونغ في مدينة سطيف قبيل وقت الافطار سنة 2014 ، هل تعتقدون أن الحريق عفوي ،يوم القيامة سأطلب من الله أن يعوضني أموالي التي كان يفترض أن تكون في صندوق شركة التأمين ، سأطلب من الله أموالي التي نهبها سفهاء القوم من شركات التأمين بحيلهم الشيطانية

    8
  • avancer lalour

    ترتيب غير موثوق فيه بالمطلق فهل حقا يكون ربراب أغنى من أمراء وسلطين وملوك وأصحاب الجلالة وعمائم الخليج . مستحيل .

    15

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