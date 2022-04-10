حسب قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2022

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفها السنوي لأغنى أغنياء العالم في عام 2022. حيث حافظ الجزائري اسعد ربراب على مرتبته الثانية عربيا.

وازدادت ثروة ربراب، الذي يملك مجمّع سيفيتال للصناعات الغذائية. بمقدار 300 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ هذا العام 5.1 مليار دولار.

ولفتت المجلة في تصنيفها الأخير إلى أنّ عدد الأثرياء في العالم قد تراجع في 2022 إلى 2668 مليارديرًا، مقابل 2755 مليارديرًا في العام السابق.

كما تراجعت ثروات الأغنياء في تصنيف فوربس من 13.1 تريليون دولار في 2021، إلى 12.7 تريليون دولار العام.

قائمة “فوربس” لأغنى الأغنياء العرب:

1 – رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بثروة تقدر بـ7.7 مليار دولار.

2 – رجل أعمال الجزائري اسعد ربراب بثروة تقدّر بـ 5.1 مليار دولار.

3 – رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بثروة تقدر 3.4 مليار دولار.

4 – رجل الأعمال والسياسي اللبناني نجيب ميقاتي بثروة قيمتها 3.2 مليار دولار.

5 – اللبناني طه ميقاتي بثروة قدرها 3.2 مليار دولار.