-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية
الجزائر

رحل وهو يوزع وجبات الإفطار.. حادث دهس يودي بحياة شاب عشريني

إيمان بوخاتم
  • 535
  • 0
رحل وهو يوزع وجبات الإفطار.. حادث دهس يودي بحياة شاب عشريني
صفحة طريقي
جانب من الحادث

لقي مساء الأحد، وقبل موعد الإفطار بدقائق شاب عشريني مصرعه إثر حادث دهس  بالطريق السيار شرق-غرب.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية لولاية شلف، فقد تسبب حادث مرور مميت في وفاة شاب في العقد الثاني من عمره (20سنة) إثر دهسه من طرف سيارة سياحية أردته قتيلا في عين المكان.

الحادث وقع قبل دقائق من أذان المغرب في حدود الساعة 19سا 00د على الطريق السيار شرق – غرب اتجاه وهران منطقة سونلغاز اقليم بلدية وادي سلي. يضيف المصدر ذاته.

من جهته نعى الهلال الأحمر الجزائري الشاب الذي يعد أحد متطوعيه في العمل الخيري، حيث رحل وهو يوزع وجبات الإفطار على مستعملي الطريق.

وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك” كتب الهلال الأحمر الجزائري “نفقد سفيراً للإنسانية والعمل الإنساني في شهر رمضان، مرواني عبد المجيد شهيد العمل الخيري”.

وأضاف “رحل وهو يوزع وجبات الإفطار على مستعملي الطريق السريع بواد سلي.

مقالات ذات صلة
بن براهم : نظام “تاجماعت” التطوعي لا يزال قائما

بن براهم : نظام “تاجماعت” التطوعي لا يزال قائما

ولد قدور وبوطرفة وغول أمام القضاء في 9 أفريل

ولد قدور وبوطرفة وغول أمام القضاء في 9 أفريل

ترقية استثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل

ترقية استثنائية لموظفي مصالح مفتشية العمل

الجوية الجزائرية تعيد 7 طائرات خضعت للصيانة إلى النشاط

الجوية الجزائرية تعيد 7 طائرات خضعت للصيانة إلى النشاط

حالة الطقس: أجواء باردة وثلوج في عدّة ولايات يوم الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة وثلوج في عدّة ولايات يوم الإثنين

13 مليون خبزة في القمامة خلال رمضان

13 مليون خبزة في القمامة خلال رمضان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد