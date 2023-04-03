رحل وهو يوزع وجبات الإفطار.. حادث دهس يودي بحياة شاب عشريني

لقي مساء الأحد، وقبل موعد الإفطار بدقائق شاب عشريني مصرعه إثر حادث دهس بالطريق السيار شرق-غرب.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية لولاية شلف، فقد تسبب حادث مرور مميت في وفاة شاب في العقد الثاني من عمره (20سنة) إثر دهسه من طرف سيارة سياحية أردته قتيلا في عين المكان.

الحادث وقع قبل دقائق من أذان المغرب في حدود الساعة 19سا 00د على الطريق السيار شرق – غرب اتجاه وهران منطقة سونلغاز اقليم بلدية وادي سلي. يضيف المصدر ذاته.

من جهته نعى الهلال الأحمر الجزائري الشاب الذي يعد أحد متطوعيه في العمل الخيري، حيث رحل وهو يوزع وجبات الإفطار على مستعملي الطريق.

وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك” كتب الهلال الأحمر الجزائري “نفقد سفيراً للإنسانية والعمل الإنساني في شهر رمضان، مرواني عبد المجيد شهيد العمل الخيري”.

وأضاف “رحل وهو يوزع وجبات الإفطار على مستعملي الطريق السريع بواد سلي.