رحيل آدم الوناس؟ رئيس نادي ليل يُوضّح

تطرّق رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفيي ليتون، الجمعة، إلى وضعية لاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نشّطه المسؤول الأوّل في نادي ليل، ونقلت تفاصيله الصحافة الفرنسية.

وقال أوليفيي ليتون إنّه برمج لقاءً مع صانع الألعاب آدم الوناس، يُعقد في أقرب الآجال. وأضاف أنه سيتباحث مع الدولي الجزائري أمر سوق الانتقالات الصّيفية.

ويرتبط آدم الوناس (26 سنة) مع نادي ليل الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وتابع رئيس نادي ليل يقول إن آدم الوناس استلم عدّة عروض في الأيّام القليلة الماضية، وبات مُنشغلا بها كثيرا، وهو ما أجبره على برمجة هذا اللّقاء، لِاتّخاذ القرار المُناسب.

ورفض أوليفيي ليتون ذكر أسماء الأندية التي ترغب في جلب آدم الوناس، واكتفى بِتحديد بعضها في “البطولة الخليجية”.

وتردّد مُؤخّرا أن الدولي الجزائري مطلوب في البطولة القطرية.