“رسالة تحذيرية إلى الشرع”.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على دمشق

استهدف قصر الرئاسة ومقر هيئة الأركان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هجوما على العاصمة السورية دمشق، استهدف قصر الرئاسة ومقر هيئة الأركان في دمشق، في رسالة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء، وفقا لما نقله الإعلام العبري عن مصادر أمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أنه سُمع دوي انفجار في العاصمة السورية، لكن لم تُحدد طبيعته، فيما قال مراسل الجزيرة أن طائرات مسيرة تحلق في سماء دمشق.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني أن أهداف غارات جيش الاحتلال في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية.

ليعلن العدو الصهيوني بعدها أنه أغار على “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة”، أما الإخبارية السورية فأفادت بإصابة مدنيين اثنين بجروح جراء العدوان.

من جانبها هيئة البث العبرية إن “الجيش هاجم دمشق في رسالة موجهة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء” مضيفة أنه “هجوم تحذيري استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري”.

وجاء في بيان للمحتل: “يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة”.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء، فجر اليوم الأربعاء، كما استأنف الاحتلال هجماته على مواقع عسكرية وتجمعات لقوات الأمن السورية في المنطقة تحت ذريعة “حماية الدروز”.

وقال كاتس: “على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء ويسحب قواته إلى الوراء”، مضيفا: “لن نتخلى عن الدروز في سوريا وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها”.

ودانت الرئاسة السورية في بيان الانتهاكات التي تحصل في محافظة السويداء، متعهدة بمحاسبة كل من ثبت تورطه فيها، مؤكدة أنها تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبت من جيش الاحتلال التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد، وفق ما نقله موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أميركي أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر الأميركي أن “إسرائيل وعدت واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري بدءا من مساء أمس الثلاثاء”، لكن تم شن هجمات فجر اليوم الأربعاء على منطقة السويداء.