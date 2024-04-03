رسميا.. أنيس حاج موسى ينتقل إلى فاينورد روتردام

أعلن نادي فاينورد روتردام الهولندي، ضمه للدولي الجزائري أنيس حاج موسى، بداية من الموسم المقبل.

وسيزامل أنيس حاج موسى، الدولي الجزائري الآخر راميز زروقي الذي ينشط في صفوف النادي الهولندي.

وتألق الدولي الجزائري في المباريات الأخيرة في اتلبطولة الهولندية بقميص فريق فيتيس آرنهيم، الذي استعاره في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من فريق باترو إيسدن البلجيكي حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسب “فوت ميركاتو”، فإن إدارة فاينورد روتردام الهولندي، قدّمت عرضاً قيمته 3.5 ملايين يورو لنادي باترو إيسدن البلجيكي لضم الجزائري أنيس حاج موسى.

Next stop: De Kuip 🚏 Anis Hadj-Moussa, see you next season! pic.twitter.com/D3yqg4LsPP — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 3, 2024

وأضافت أن حاج موسى كان متحمسا لهذه الخطوة، حتى إنه كان قد زار مرافق النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجل حاج موسى ظهوره الأول مع المنتخب الجزائري، في تربص شهر مارس الفارط، بدخوله احتياطياً في مباراتي بوليفيا وجنوب أفريقيا، ضمن الدورة الدولية والودية التي احتضنتها الجزائر.