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اقتصاد

رسميا.. البنك الجزائري في موريتانيا يتحصل على الاعتماد

الشروق أونلاين
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رسميا.. البنك الجزائري في موريتانيا يتحصل على الاعتماد

أعلن وزير المالية لعزيز فايد، تحصل البنك الجزائري في موريتانيا على الاعتماد رسميا من طرف البنك المركزي الموريتاني ليكون ثاني بنك وطني يعتمد في الخارج، بعد البنك الجزائري السنغالي.

وأوضح الوزير، الخميس، خلال افتتاحه لليوم الإعلامي المنظم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين: أن “البنك الجزائري في موريتانيا تحصل أمس الأربعاء على الرخصة من البنك المركزي الموريتاني لمباشرة العمل”.

وبذلك يكون البنك الجزائري في موريتانيا ثاني بنك وطني يتحصل على الاعتماد في الخارج, بعد أن تم اعتماد “البنك الجزائري السنغالي” من طرف السلطات النقدية السنغالية, شهر أفريل الماضي, وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها بنك جزائري خارج البلاد.

ويتم إنشاء هذين البنكين الجزائريين من طرف أربعة بنوك عمومية وهي البنك الوطني الجزائري, القرض الشعبي الجزائري, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, إضافة الى بنك الجزائر الخارجي.

وعلاوة على ذلك، يجري العمل على افتتاح البنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.

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