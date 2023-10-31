رسميا.. السعودية مسرحا لِمونديال 2034

فازت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بِشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2034 لِكرة القدم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إن السعودية ستكون مسرحا لِمونديال 2034، بعد أن لقي ملفّها قبولا بِالإجماع من قبل الاتحادات القارّية الستّة للعبة.

وتقدّمت السعودية لِوحدها في مضمار التنافس على احتضان كأس العالم 2034، بعد انسحاب أستراليا، وفي تاريخ سابق أندونيسيا.

وسبق للسعودية احتضان المونديال عام 1989، لكن المنافسة الخاصّة بِصنف الأواسط. كما نظّمت كأس القارات في نسخ 1992 (أوّل طبعة) و1995 و1997، وهي المسابقة التي ألغتها “الفيفا” بعد آخر بطولة عام 2017 بِروسيا. وسيحتضن البلد الخليجي أيضا كأس أمم آسيا في استحقاق 2027.