رسميا.. المنتخب المحلّي يتأهّل

تأهّل المنتخب الوطني المحلّي مساء السبت، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب نسخة قطر 2021.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث فاز محلّيو “الخضر” بِثنائية نظيفة على منتخب لبنان. وانتصرت مصر على فريق السودان بِخماسية نظيفة.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الرابع على النّحو التالي:

1- الجزائر 6ن (فارق الأهداف: +6/ الهجوم: 6 أهداف)

2- مصر 6ن (فارق الأهداف: +6/ الهجوم: 6 أهداف)

3- لبنان 0ن

4- السودان 0ن

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّلت الجزائر ومصر لِربع النهائي، نظير إقصاء لبنان والسودان.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها مساء الثلاثاء المقبل، يلعب تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة مع نظرائهم من مصر، وتتبارى لبنان مع منتخب السودان.

وفي حال تعادل الجزائر ومصر في رصيد النقاط، يُحتسب معدّل فارق الأهداف. وإذا بقي التعادل سيّد الموقف، يُلجأ إلى مقياس أحسن هجوم.

وقد يلعب طرد متوسط الميدان الجزائري حسام الدين مريزيق أمام لبنان، دورا سلبيا في ترجيح كفّة مصر، إذا استمرّ تعادل المنتخبَين. ذلك أن معيار “الإنضباط” (البطاقات الصفراء والحمراء) مقياس ثالث مُعتمد في نظام المنافسة.

وفي ربع النهائي المُبرمج مساء الـ 11 من ديسمبر الحالي، يلعب رائد الفوج الرابع مع وصيف المجموعة الثالثة. ويتبارى صاحب المركز الثاني في الفوج الرابع مع متصدّر ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضمّ السعودية والمغرب وفلسطين الأردن.