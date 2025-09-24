-- -- -- / -- -- --
رسميا.. براهيمي زميلا لِنيمار

علي بهلولي
  • 250
  • 0
ح.م
بلال براهيمي بِزي ناديه الجديد سانتوس.

أعلنت إدارة النادي البرازيلي الشهير سانتوس مساء الأربعاء، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي.

وأمضى المهاجم براهيمي (25 سنة) عقدا يدوم حتى الـ 31 من ديسمبر 2026، بعد أن فسخ مؤخّرا عقده مع نادي نيس الفرنسي (كان يُفترض أن تنقضي المدة في الـ 30 من جوان 2026).

وسيلعب بلال براهيمي مع نجم الكرة البرازيلية نيمار، في فريق سانتوس الذي ضمّ سابقا الأسطورة والراحل بيليه.

ويشغل فريق سانتوس المركز الـ 14 من أصل 20 ناديا متنافسا، بعد خوضه 23 مباراة. علما أن البطولة البرازيلية انطلقت في مارس الماضي، وتنتهي في ديسمبر المقبل.

وكان بلال براهيمي قد مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري في 4 مقابلات دولية، زمن المدرب جمال بلماضي عام 2022.

