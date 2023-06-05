رسميا.. بن سبعيني ينضمّ إلى نائب بطل ألمانيا

وقّع اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الإثنين، عقد انضمامه إلى نادي بوروسيا دورتموند نائب بطل ألمانيا.

وأمضى مدافع “الخضر” (28 سنة) عقدا يدوم حتى صيف 2027، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق بوروسيا دورتموند الذي تموقع ثانيا في جدول ترتيب البطولة الألمانية، المُنتهية فعّالياتها في الأيّام القليلة الماضية.

ونقلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند على لسان بن سبعيني، قوله إنه كان مُعجبا بِفريقها الكروي منذ فترة ليست بِالقصيرة، وأيضا مُنبهرا بِالقاعدة الجماهيرية العريضة للنادي، واحتفاليات الأنصار في ملعب “إيدونا بارك”.

وأضاف أنّه مُتشوّق لِخوض أوّل مباراة بِزي بوروسيا دورتموند، والانخراط في فسلفة النادي الذي تعوّد على مُطاردة التتويجات.

من جهته، قال المدير الرياضي لِنادي بوروسيا دورتموند سيباستيان كيهل إن هيئته جلبت لاعبا يحمل تجربة مُحترمة في الميادين، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني.

وأضاف أنه لمس في بن سبعيني خلال المفاوضات، رغبة الدولي الجزائري في ارتداء زي وصيف “البوندسليغا”، وحصد التتويجات.

واختتم سيباستيان كيهل يقول إنه مُتحمّس بِدوره لِرؤية بن سبعيني يُمثّل ألوان بوروسيا دورتموند، ويمنح توازنا للفريق بين الخطَّين الخلفي والأمامي. في إشارة إلى امتياز اللاعب الجزائري بِصفة “المدافع- المهاجم”.

وسيلعب رامي بن سبعيني مع فريق بوروسيا دورتموند منافسة رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2023-2024.