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الجزائر
مع توحيدها بين ولايات الشمال والهضاب والجنوب

رسميا… تفعيل رفع إعانات السكن الريفي إلى 110 مليون

ق. و
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رسميا… تفعيل رفع إعانات السكن الريفي إلى 110 مليون
ح.م

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن رفع إعانة السكن الريفي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى دعم السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الريفية والنائية.
وذكر الوزير، في رده على سؤال برلماني، بتاريخ 22 جويلية الماضي، أنه تم رفع مبلغ الإعانة للسكن الريفي من 70 مليون إلى 110 مليون سنتيم، بالنسبة للولايات المصنفة كمناطق جبلية عبر ولايات الشمال والهضاب، ومن 100 مليون إلى 110 مليون سنتيم لفائدة بعض بلديات ولايات الجنوب.
ويتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز وتيرة البناء الذاتي في الأرياف.
وفيما يتعلق بالتجزئات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها غير معنية حاليا برفع قيمة المساعدة المالية المباشرة المقدمة من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التجزئات تقع أساسا في الوسط الحضري.
ويأتي هذا القرار تبعا للإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2025، بإعفاء السكن الريفي من دفع حقوق رخصة البناء بموجب القانون، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 40 مليار دينار لبرنامج جديد يتضمن 40 ألف إعانة للسكن الريفي.

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