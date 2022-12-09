رسميا.. زدادكة ينتقل إلى هذا النادي

أعلنت إدارة نادي أوكسير الفرنسي مساء الجمعة، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة.

وقالت إدارة نادي أوكسير إن المدافع زدادكة سيلعب بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر وحتى الصّيف المقبل. وأشارت إلى ارتدائه القميص رقم”13″، مثلما كان الشأن في فريق ليل الذي يمتلك عقده.

فحص طبي

أوشك اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة مدافع نادي ليل الفرنسي، أن ينتقل إلى فريق جديد.

ويرتبط زدادكة (27 سنة) مع نادي ليل بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في الـ 30 من جوان 2025.

واقترب الدولي الجزائري من الانضمام إلى نادي أوكسير، يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له نشره سهرة الخميس.

وأضاف أن زدادكة سيُجري الفحص الطبي “الروتيني” صباح هذا الجمعة، ثم يُمضى عقد إعارة لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد من قبل إدارة نادي أوكسير الفرنسي في صيف 2023.

واكتفى حكيم زدادكة بِخوض 4 مقابلات فقط أساسيا في بطولة فرنسا للموسم الحالي، من أصل 15 مواجهة لِفريقه ليل. وهو سبب كافٍ وراء تغيير الوجهة.

ويتموقع فريق أوكسير في المركز الـ 17 بِرصيد 13 نقطة، في بطولة فرنسا للقسم الأوّل. بينما يشغل نادي ليل الرّتبة الـ 7 بِمجموع 26 نقطة، من أصل 20 فريقا متنافسا.

وبِسبب كأس العالم 2022، فإن المنافسات المحلّية الفرنسية مُتوقّفة حتى الـ 28 من ديسمبر الحالي.