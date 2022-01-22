رسميا.. مرور “الخضر” إلى المونديال القطري يمرّ عبر الكاميرون

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري منافسه فريق الكاميرون، في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وتعرّف “الخضر” على منافسهم مساء السبت، بعد أن سحبت “الكاف” القرعة بِمدينة دوالا الكاميرونية، على هامش احتضان هذا البلد لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وتُجرى مباراة الذهاب بِالكاميرون، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر. في أواخر شهر مارس المقبل.

وتشكّلت لائحة مقابلات الدور الفاصل والحاسم من تصفيات مونديال 2022، عن المنطقة الإفريقية، بِتنظيم شطر العودة بِملاعب المنتخبات المذكورة في الأخير، كالتالي:

الكاميرون – الجزائر

مصر – السنيغال

مالي – تونس

غانا – نيجيريا

الكونغو الديموقراطية – المغرب