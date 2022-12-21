رسميا.. هؤلاء يُنافسون الجزائر لِتنظيم “كان” 2025

أُزيح الستار، الأربعاء، وبِصفة رسمية عن قائمة البلدان التي تتنافس لِتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومعلوم أن الطبعة المُشار إليها أعلاه كان يُفترض إقامتها بِغينيا كوناكري، قبل أن تسحب “الكاف” أمر التنظيم من هذا البلد. وفسّرت القرار بِبُطء أعمال تشييد وترميم ملاعب ومنشآت البطولة القارّية.

وعدّد رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي أسماء البلدان التي ترشّحت لِخلافة غينيا كوناكري، في: الجزائر ونيجيريا والبنين والمغرب وزامبيا. مع تقديم نيجيريا والبنين ملفا مُشتركا.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء، بِجنوب إفريقيا. اكتفى موتسيبي بِذكر أسماء البلدان، دون الحديث بِإسهاب عن “كان” 2025.

وتُرسل “الكاف” في جانفي المقبل لجنة لِمعاينة الملاعب والمنشآت إلى البلدان المُترشّحة، على أن تُعلن في الـ 10 من فيفري القادم عن اسم مُستضيف البطولة الإفريقية.

وتتوفّر الجزائر على 7 ملاعب بِمواصفات عالمية، وهي: براقي ووهران و”5 جويلية 1962″ وتيزي وزو والدويرة وقسنطينة وعنابة. هذا دون الحديث عن ميادين أخرى مثل البليدة وسيق، ومنشآت رياضية ينقصها العشب الطبيعي فقط مثل ملعبَي سيدي بلعباس و”أحمد زبانة” (وهران). فضلا عن عديد مراكز التدريب، وسلسلة من الفنادق الفخمة، ومجاورة الميادين للمطارات والمستشفيات، وقاعدة جماهيرية عريضة، وتنظيم بِلادنا بِاقتدار لِتظاهرات كبيرة آخرها ألعاب البحر المتوسّط في الصيف الماضي، ثم كأس العرب أشبال، وبطولة إفريقيا للاعبين المحلّين في جانفي المقبل، وكأس إفريقيا أشبال في أفريل القادم. وامتيازات أخرى.

وتبقى الكرة في مرمى السلطات العمومية و”الفاف”، في تحييد حواجز الأساليب المُلتوية لِإسناد مأموريات تنظيم “الكان”.