رسميا.. هذا موعد إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

سيكون تاريخ 20 جانفي الجاري، موعدا مهما بالنسبة لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر، مع إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.

هكذا أعلنت الوكالة عبر صفحتها في فيسبوك مساء الأحد، عن موعد إطلاقها الرسمي. تحضيرا للشروع في تسليم بطاقات المقاول الذاتي لممارسي النشاطات المهنية المستقلّين في الجزائر.

في نفس اليوم، تناول مجلس الوزراء الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موضوع بعث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وجاء في البيان، أن الاجتماع تناول “مشروع قانون يخصّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعروضا حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية”.

وقد ظهرت صفحة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي على فيسبوك، قبل 4 أيام. وهي تحيل إلى رابط لمنصة التسجيل في قوائم المقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من ممارسة نشاطاتهم المستقلة بصفة قانونية.

ويسمح نظام المقاول الذاتي المستحدث في الجزائر منذ عدّة أشهر، لممارسي الأنشطة المستقلة بالعمل في إطار رسمي وقانوني، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.

كما ينتظر منه أن يمكّن الشركات الناشئة من الاستفادة من ميزة الاستخدام المشترك لرواد الأعمال المستقلين بين عدّة شركات، بدلا من توظيف عمال دائمين.

إلى جانب ذلك، من شأن هذا النظام تسهيل تصدير الخدمات الرقمية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة في القطاع الرقمي. وإدماج الشباب الناشطين في مجال العمل الحر في الاقتصاد الرسمي.