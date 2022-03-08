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رياضة

رسميا.. هذا هو حكم مباراة الكاميرون والجزائر

علي بهلولي
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رسميا.. هذا هو حكم مباراة الكاميرون والجزائر
الحكم جوشوا بوندو (بين قدمَيه كرة) في مباراة بوركينا فاسو والجزائر

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، طاقم تحكيم مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الكاميروني.

ويحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، في الـ 25 من مارس الحالي على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت المحلّي (التوقيت الجزائري ذاته). في إطار ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ويتمثّل اسم حكم الساحة لِهذه المباراة في: جوشوا بوندو من بوتسوانا. كما ذكرته “الفاف” في بيان لها نشرته سهرة الثلاثاء.

وسيكون إلى جانبه في هذه المهمّة كلّ من الحكمَين المساعدَين: عيسى يحي من التشاد، وأرسينيو مارينغول من الموزمبيق. فضلا عن حكمَين إسبانيَين يُشرفان على تقنية الفيديو (فار).

ويملك حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو (44 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا”، منذ عام 2007.

وكانت مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف البوركينابي، آخر لقاء أداره الحكم جوشوا بوندو، وشكّل “الخضر” أحد طرفَي معادلته.

ولُعبت هذه المبارة بِالمغرب في الـ 7 من سبتمبر 2021، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات مونديال 2022. وانتهت بِنتيجة التعادل هدف لِمثله.

كما سبق للحكم البوتسواني إدارة مباراة “محاربي الصّحراء” والضيف الطوغولي، في الـ 11 من جوان 2017، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. وانتهت بِهدف دون ردّ من تسجيل صانع الألعاب الجزائري سفيان هني.

وفي كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، أدار الحكم البوتسواني جوشوا بوندو مقابلات: المغرب مع غانا (1-0 للمنتخب الأوّل) و مصر مع السودان (1-0 للمنتخب الأوّل) في دور المجموعات، وبوركينا فاسو مع تونس (1-0 للمنتخب الأوّل) في ربع النهائي.

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