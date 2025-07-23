رسوم جديدة على الحاويات من شركة شحن فرنسيّة  

بذريعة تكاليف نظام العمل على مدار الساعة بالموانئ

فرضت شركة “CCIS Algérie”، فرع مؤسسة الشحن العالمي الفرنسي “CMA CGM” رسوما جديدة على عمليات دخول وخروج الحاويات، المملوءة والفارغة، من الموانئ الجافة خلال الفترة الليلية، ابتداء من الفاتح أوت 2025، في إجراء بررته بتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمية في إطار قرار السلطات العليا للبلاد باعتماد نظام العمل على مدار الساعة بالموانئ.

وأشارت مراسلة رسمية، وجهتها “CCIS Algérie” إلى الشركاء والمتعاملين معها، مؤرخة في 16 جويلية، إلى أنها وضعت، منذ الشهر الماضي، نظاما جديدا لاستقبال واسترجاع الحاويات الفارغة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، تنفيذا لتعليمات صادرة عن السلطات العليا، وهو ما تطلب تعبئة موارد بشرية وتجهيزات ميدانية خاصة لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت الوثيقة أن هذا النمط الجديد من العمل في الفترة الليلية خلق أعباء مالية إضافية ناجمة عن تشغيل الفرق التقنية والإدارية خلال ساعات الليل وخارج التوقيت الإداري المعتاد، مشيرة إلى أن الشركة لا يمكنها تحمل هذه التكاليف بمفردها، الأمر الذي استدعى مراجعة التعريفة المعمول بها.

وأكدت المراسلة أنه سيتم ابتداء من الفاتح من أوت المقبل، تطبيق تسعيرة خاصة على خدمات استرجاع وتسليم الحاويات المعبأة والفارغة، التي تتم ما بين الساعة الخامسة مساء (سا 17) والسادسة صباحا (سا 06)، موضحة أن الزبائن سيتعين عليهم تسديد فارق التسعيرة عند التوجه إلى مكاتب الفوترة، حسب الفترة الزمنية المختارة، سواء نهارا أو ليلا.

وأشارت التفاصيل الواردة في المراسلة إلى أن التسعيرة تختلف من ميناء جاف إلى آخر، ففي الجزائر العاصمة، تم تحديد تعريفة الفترة النهارية (من 08:00 إلى 17:00) بـ 7616 دينارا للحاوية 20 قدما، و13685 دينارا للحاوية 40 قدما، فيما ترتفع في الفترة الليلية (من 17:00 إلى 06:00) إلى 9520 دينار للحاوية الصغيرة، و16660 دينارا للحاوية الكبيرة.

وأوضحت أن موانئ أخرى ستعرف نفس النظام، لكن بتسعيرات متفاوتة، ففي وهران، تم تحديد تعريفة دوام النهار بـ7711.20 دينار لحاوية 20 قدما، و13066.2 دينار لـ40 قدما، بينما تبلغ تعريفة الليل 9639 دينار و16303 دينار على التوالي.

وأكدت الشركة أن ميناء سكيكدة الجاف سيخضع لتسعيرة قدرها 9282 دينار للحاويات الصغيرة و14994 دينار للكبيرة خلال النهار، مقابل 11543 دينار و18683 دينار ليلا، فيما اعتمدت تسعيرة ميناء الغزوات على 8698.9 دينار و12756.8 دينار للنهار، و10874 دينارا و15946 دينارا ليلا، حسب سعة الحاوية.