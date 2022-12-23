رشيد غزال يعود إلى الملاعب

كشف موقع “فانتيك” التركي، عن تعافي النجم رشيد غزال بشكل كامل من الإصابة وخوضه للتدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، عقب رحلة العلاج الطويلة التي انطلقت بعد إصابته في 14 أوت الماضي.

وتابع أن العملية الجراحية التي خضع لها رشيد غزال في الثامن من شهر نوفمبر الماضي في قدمه كانت ناجحة، حسب مصادر مقربة من الجهاز الطبي لنادي بشكتاش، وجرى بعدها وضع برنامج خاص للنجم الجزائري حتى يعود مرة أخرى للملاعب.

واختتم بأن رشيد غزال سيكون جاهزاً وتحت إمرة الجهاز الفني لنادي بشكتاش في بداية شهر فيفري المقبل، بسبب خطة التدريبات الخاصة التي وضعت له، حيث لا يريد المدرب عودة الإصابة لأحد أفضل نجومه بالفريق.