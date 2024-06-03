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رياضة

رشيد غزال يغادر نادي بشكتاش

ق.ر
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رشيد غزال يغادر نادي بشكتاش

أعلن نادي بشكتاش مغادرة لاعبه رشيد غزال بعد مسيرة طويلة مع العملاق التركي، شهدت العديد من الإنجازات، أهمها الحصول على لقب كأس تركيا، في الموسم الماضي، رغم أنه شهد عددا من المشاكل والتقلبات، كان أهمها إبعاده عن الفريق الأول، مع أربعة لاعبين آخرين، قبل أن تتم إعادتهم مجددا.

ونشر بشكتاش مقطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، يبرز أهم الأهداف التي سجلها اللاعب الجزائري مع الفريق، وكتب تعليقا مميزا لوداع “أسد الصحراء”، جاء فيه: “كل شيء كان رائعاً معك”، ليتأكّد رحيل رشيد غزال عن النادي التركي، بعد أربع سنوات كاملة، إثر وصوله من فريق فيورنتينا الإيطالي، عام 2020.

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