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رياضة

رقم جديد لاتحاد العاصمة في منافسة الكأس

عمر سلامي
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رقم جديد لاتحاد العاصمة في منافسة الكأس
ح.م
لاعبو اتحاد العاصمة

تمكن فريق اتحاد العاصمة خلال هذا الموسم من تجاوز رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال نسخة واحدة، في منافسة الكأس.

ونجح اتحاد العاصمة في الوصول إلى 20 هدفا خلال النسخة الحالية، بعد الفوز على رائد بوقاعة بسباعية.

وحطم اتحاد العاصمة الرقم السابق الذي سجله في موسم 1963-1964، عندما سجل في منافسة كأس الجمهورية 19 هدفا.

وبإمكان اتحاد العاصمة رفع رصيده في النسخة الحالية إلى أكثر من 20 هدفا، بعد تأهله إلى ربع النهائي.

ويواجه اتحاد العاصمة اتحاد بسكرة في ربع النهائي، الثلاثاء المقبل بملعب 19 ماي بعنابة.

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