رقم قياسي وطني جديد لإسماعيل بن حمودة

بطولة إفريقيا 2026 للمشي بغانا

حقق العداء الجزائري إسماعيل بن حمودة، رقما قياسيا وطنيا جديدا في سباق 20 كيلومترا مشي، خلال منافسات بطولة إفريقيا 2026 للاختصاص، التي جرت في العاصمة الغانية أكرا.

ورغم إنهائه السباق في المركز الرابع، إلا أن توقيته البالغ ساعة و21 دقيقة و09 ثوان، سمح له بتحطيم الرقم القياسي الجزائري للمسافة والذي كان بحوزة مواطنه سهيل عبد الرحمان علوي منذ ثلاثة أشهر فقط، بزمن قدره ساعة و21 دقيقة و37 ثانية.

ويعد هذا الرقم القياسي الوطني الثاني الذي يحققه بن حمودة في ظرف أربعة أشهر، بعدما كان قد حطم أيضا رقمه القياسي الوطني في سباق 5000 متر مشي نهاية شهر يناير الماضي.

وسجل ممثل الجزائر حينها ،توقيت 18 دقيقة و57 ثانية، خلال منافسات اليوم الأول للنخبة والمواهب الرياضية لسنة 2026 التي احتضنها ملحق الساتو بالمركب الأولمبي “محمد بوضياف”. وكان بذلك قد حطم رقمه السابق البالغ 19 دقيقة و26 ثا و81 ج.م الذي حققه يوم 18 ماي 2025 خلال بطولة فرنسا للأندية “النخبة” بمدينة كليرمون فيران ، حين حطم آنذاك الرقم الجزائري السابق الذي كان بحوزة هشام مجبر.