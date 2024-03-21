رمضان شهر قيام الليل

إن قيام الليل من خصال الخير والتقوى، وله عظيم الأجر والثواب،وهو مكمل الصيام في رمضان، شهر الصيام والقيام،فإن تلك العبادتين في رمضان متلازمتان عند أهل الإيمان، فقيام الليل في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله ﷺبقوله وفعله، ورغّب فيها.

وقيام ليالي رمضان سنة وفضيلة، وهو دأب الصالحين، وصفة المؤمنين، وشعار الناجين، وأجرها عظيم عند الله – عز وجل-، والمقصود بالقيام هو الصلاة التي تؤدى بعد صلاة العشاء، سواء كانت تؤدى أول الليل أو وسطه أو آخره، فكل ذلك يعتبر قيامًا، وتسمى صلاة القيام في شهر رمضان بصلاة التراويح، وقد سميت بهذا الاسم لما فيها من ترويح للنفس بعد أداء عدد من الركعات، فقد كانوا يستريحون بين كل أربع ركعات ثم يقومون، وقد قام رسول الله بأصحابه ليال عدة، ثم تركه خشيةَ أن تفرض على الأمة.

فرمضان مدرسةٌ متكاملة، فيها صنوف العبادات، ومختلف القربات إلى الله تعالى، فالسعيد من أحسن استغلاله وخرج بالخير كله من المغفرة والثواب، ولقد حث النبي ﷺ على اغتنام هذا الشهر الكريم بالزيادة فيه من أعمال البر والخير والطاعات، ليتدارك المسلم اليوم تفريطه في حق الله، وقد خصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة قيام الليل بالذكر، وأكد على عظيم ثوابها وفضلها في رمضان تحديداً، فقالﷺ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه».

وقد قام النبيﷺ بالصحابة ليلة إلى ثلث الليل، وثانية إلى منتصف الليل، وثالثة إلى قبيل صلاة الفجر حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لقد تخوفنا أن يفوتنا الفلاح، وهو السحور، فدل ذلك على مشروعية القيام جماعةً.

فإن قيام رمضان من القربات العظيمة، فعندما تلتقي روعة الصيام مع لذة القيام، يزداد الإيمان، وينشرح الصدر، ويطمئن القلب، أليست راحة القلب بذكر الله والمداومة على عبادته ومناجاته؟ {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}[الرعد: 28].

كذلك فإن الصلاة شرعت لتهذيب النفوس، وتصفية القلوب وتطهيرها من الحقد والحسد والبغضاء، وجعلها متآخية متحابة متقاربة، وهذا أمر ملحوظ، فإن العبد إذا أقبل على صلاته رق قلبه، وسمت نفسه، وخصوصاً صلاة قيام الليل، فعن أبي ذر – رضي الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته»، فينبغي الحرص عليها، والاعتناء بها، رغبة في الخير وطلباً للأجر،وقيام رمضان شامل لهذه الصلاة، في جميع أيامه، فهو شاملٌ لهذه المعاني كلها، وفرصةٌ ثمينة لتحصيل هذا الأجر العظيم.

فلنحرص على الإكثار من نوافل الصلاة وقيام الليل في هذا الشهر الفضيل، وخاصة في العشر الأواخر منه، ولنحافظ على صلاتي العشاء والفجر في جماعة، فإنه من فضل الله سبحانه أن جعل فضيلة قيام الليل تتحقق بصلاتي العشاء والفجر في جماعة، فعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ قال: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله».

ونخلص من ذلك إلى أن قيام الليل سمة أهل التقوى تأسياً برسول الله ﷺ، وإن قيام رمضان له أجر مضاعف عن القيام في غيره من الشهور، فأوقات شهر رمضان أوقات شريفة مباركة، ينبغي للموفق أن يغتنمها في جليل القرب، والإلحاح على الله بطلب خيري الدنيا والآخرة، والتوفيق من الله، فإنه هو الرحمن المستعان وعليه التُكْلان.

المصدر:

كتاب تذكرة الصوام والقيام،عبد الله بن صالح القصير، ص50. كتاب الصوم، الشيخ أسعد الصّاغرجي، ص58. موقع طريق الإسلام:

http://iswy.co/e17b3b