روبيو: القوة الدولية في غزة ستكون من دول تحظى بثقة الكيان

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العمل جار على إقامة قوة دولية للمحافظة على الاستقرار في قطاع غزة، وإن هذه القوة يجب أن تتكون من الدول التي يشعر الكيان بارتياح تجاهها.

وأكد روبيو في مؤتمر صحفي له بمركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوب القدس المحتلة، أن الإدارة الأميركية تنسق مع مختلف الأطراف بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، مشيرا إلى أنه لم يتم تشكيلها بعد، وإن دولا كثيرة عبرت عن رغبتها في المشاركة.

وأضاف نعمل على خلق الظروف المناسبة لعمل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، وعلى خلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما وقع في 7 أكتوبر.

وذكر أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش يجريه الكيان الصهيوني والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، كما قال إنه لم يتحدد بعد أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية.

وألمح وزير الخارجية الأميركي إلى أن نشر قوة دولية في غزة ربما تكون عبر الأمم المتحدة، وأنهم سيجدون الصيغة لنشرها في نهاية المطاف.

وقال إن واشنطن تتوقع نزع سلاح حركة حماس بالكامل، ولا تريد أي تهديد للكيان من المناطق التي توجد فيها حماس الآن.

وأكد أن جميع الأطراف وافقت على عدم وجود دور لحماس في غزة مستقبلا، وأن الحركة إذا رفضت نزع سلاحها فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.