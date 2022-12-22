روسيا تحذّر اليونان من إمداد أوكرانيا بمنظومة أس-300

روسيا تحذّر اليونان من إعادة تصدير أس-300

حذرت روسيا يوم الخميس، اليونان من إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-300. وقالت إنه على أثينا أن تتخلى عمّا أسمته “خططا استفزازية”.

وشدّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أنّ “نقل أنظمة S-300 إلى كييف، سيكون انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الروسية اليونانية بشأن التعاون العسكري”.

وأضافت زاخاروفا أن “انتهاك الالتزامات التعاقدية بين البلدين، فيما يتعلق بمنع إعادة تصدير المنتجات العسكرية الروسية دون موافقة موسكو، ستكون له عواقب لا محالة”.

وتابعت المتحدثة الروسية تقول:”ننصح اليونان، قبل فوات الأوان، بالتخلي عن هذه الخطط الخطيرة”.