روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على موسكو (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد عن إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مواقع بالعاصمة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان إن قواتها تمكنت من “التصدي لمحاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرات مسيّرة على منشآت في منطقة موسكو”.

وتحدث البيان عن تدمير المسيّرات بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية، من دون وقوع أي خسائر في الأرواح جراء الهجمات.

بالمقابل، تحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن تضرر بعض الأبراج في منطقة “موسكو سيتي” بشكل طفيف، دون وقوع خسائر بشرية.

‘Moscow City’ office buildings were targeted in a Ukrainian UAV attack. Footage shows the extent of damage to buildings. No fatalities have been reported.

