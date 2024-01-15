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العالم

روسيا وإيران تدينان الضربات على اليمن

الشروق أونلاين
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روسيا وإيران تدينان الضربات على اليمن
ح. م
سيرجيلافروف مع أمير عبداللهيان.

أدانت كل من إيران وروسيا الضربات التي قامت بها مجموعة من الدول، بقيادة الولايات المتحدة، على اليمن، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، 15 جانفي.

حسب ذات البيان، فتحادث اليوم هاتفيا كل من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمير عبد اللهيان.

أثناء محادثتهما، ناقش الطرفان “التقدم المحرز في إعداد اتفاقية جديدة بين الدول وعدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.”

ليضيف البيان أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.” حيث “أدان رؤساء وزارات الخارجية بشدة الضربات الواسعة التي قامت بها مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على الأراضي اليمنية.”

الطرفان دعا كذلك، حسب ما جاء في البيان “إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين.”

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