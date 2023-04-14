روما الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار

الدولي الجزائري غير مقتنع بعرض أنتراخت فرانكفورت الألماني

دخل نادي العاصمة الإيطالية، روما، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري، حسام عوار، خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، حسب ما كشفه، الخميس، الصحفي الإيطالي لـ”سكاي سبور”، فابريزيو رومانو.

وقال رومانو، في تغريدة نشرها عبر صحفته الرسمية على “تويتر”، بأن نادي روما الإيطالي قد يكون الفريق الذي سيلعب له متوسط ميدان أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار الموسم المقبل، مؤكدا أن المفاوضات تجري حاليا بين الطرفين.

وأوضح الصحفي الإيطالي في تغريدته على تويتر، أن المحادثات الجارية بين إدارة روما وممثلي حسام عوار تتمحور حول شروط ومطالب اللاعب الجزائري، تحسبا لضمه في الصائفة القادمة.

وحسب ذات المصدر، فإن وضعية حسام عوار كلاعب حر مع أولمبيك ليون هي التي تحفز عديد الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري، ومن من بينها إدارة نادي العاصمة الإيطالية الذي يدربه كما هو معلوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينو.

من جهة أخرى، أوضح الإعلامي الإيطالي في ذات التغريدة، أن العرض الذي قدمه نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل ضم عوار لم يكن في مستوى تطلعات اللاعب الجزائري.

في السياق ذاته، كانت عديد التقارير الصحفية أشارت إلى امتلاك حسام عوار عديد العروض من خارج فرنسا، من ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا وحتى من إنجلترا.

وينتهي العقد الذي يربط صاحب الـ24 ربيعا بتشكيلة أولمبيك ليون الفرنسي مع نهاية الموسم الكروي الجاري، المصادف لشهر جوان المقبل، ما يجعله حرا في التفاوض من الآن مع أي فريق آخر.

يذكر، أن حسام عوار هو خريج أكاديمية أولمبيك ليون، ومع نفس النادي كان باشر مسيرته كلاعب محترف في 2017 قبل أن يجدد التعاقد معه سنة 2018 إلى غاية جوان 2023.

جدير بالتذكير، أن حسام عوار كان أعلن رسميا، في فيديو على الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تغيير جنسيته الرياضية وانضمامه الرسمي إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري، في انتظار تدشين أول استدعاء رسمي له من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي الذي قد يكون بمناسبة التربص القادم للخضر، المقرر شهر جوان المقبل، تحسبا للمباراة أمام منتخب أوغندا، برسم الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.