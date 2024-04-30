رونالدو يتخلّى عن نشاط امتلاك أسهم الأندية

يتّجه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو إلى التخلّي عن ملكية الناديَين، اللّذَين يملك أسهمهما.

وأعلنت إدارة نادي كروزيرو البرازيلي في أحدث بيان لها، عن تخلّي رونالدو عن أسهم الفريق، والمُقدّرة بِنسبة 90%، بعد سنتَين ونصف السنة من شرائها بِمبلغ قيمته 60 مليون أورو.

ونقلت إدارة نادي كروزيرو على لسان “الظّاهرة” قوله إن مهمّته انتهت، وحان الآوان لِتسليم المشعل للآخرين.

وخلال عهدته، استطاع رونالدو تسديد ديون نادي كروزيرو، وإعادته إلى البطولة البرازيلية للقسم الأوّل.

واشترى أسهم (90%) نادي كرويزرو ملياردير برازيلي، يملك سلسة من المحلات التجارية الكبيرة بِبلده. بعد أن رصد غلافا ماليا قيمته 110 مليون أورو.

ويتموقع فريق كروزيرو في المركز السابع، بعد مرور أربع جولات من عمر البطولة البرازيلية.

ولم يتوقّف رونالدو عند هذا الحدّ، وقال إن الخطوة القادمة ستكون بيع أسهم نادي فالادوليد الإسباني. دون تحديد التاريخ بِالضّبط.

وكان رونالدو قد اشترى نسبة 51% من أسهم نادي فالادوليد في سبتمبر 2018، بعد أن دفع مبلغ 30 مليون أورو.

ويشغل فريق فالادوليد الرّتبة الثانية، قبل خمسة جولات عن إسدال ستار البطولة الإسبانية للقسم الثاني.