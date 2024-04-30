-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رونالدو يتخلّى عن نشاط امتلاك أسهم الأندية

الشروق الرياضي
  • 319
  • 0
رونالدو يتخلّى عن نشاط امتلاك أسهم الأندية

يتّجه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو إلى التخلّي عن ملكية الناديَين، اللّذَين يملك أسهمهما.

وأعلنت إدارة نادي كروزيرو البرازيلي في أحدث بيان لها، عن تخلّي رونالدو عن أسهم الفريق، والمُقدّرة بِنسبة 90%، بعد سنتَين ونصف السنة من شرائها بِمبلغ قيمته 60 مليون أورو.

ونقلت إدارة نادي كروزيرو على لسان “الظّاهرة” قوله إن مهمّته انتهت، وحان الآوان لِتسليم المشعل للآخرين.

وخلال عهدته، استطاع رونالدو تسديد ديون نادي كروزيرو، وإعادته إلى البطولة البرازيلية للقسم الأوّل.

واشترى أسهم (90%) نادي كرويزرو ملياردير برازيلي، يملك سلسة من المحلات التجارية الكبيرة بِبلده. بعد أن رصد غلافا ماليا قيمته 110 مليون أورو.

ويتموقع فريق كروزيرو في المركز السابع، بعد مرور أربع جولات من عمر البطولة البرازيلية.

ولم يتوقّف رونالدو عند هذا الحدّ، وقال إن الخطوة القادمة ستكون بيع أسهم نادي فالادوليد الإسباني. دون تحديد التاريخ بِالضّبط.

وكان رونالدو قد اشترى نسبة 51% من أسهم نادي فالادوليد في سبتمبر 2018، بعد أن دفع مبلغ 30 مليون أورو.

ويشغل فريق فالادوليد الرّتبة الثانية، قبل خمسة جولات عن إسدال ستار البطولة الإسبانية للقسم الثاني.

مقالات ذات صلة
المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب

المصري جمال علام: التنظيم الجزائري كان في المستوى المطلوب

توغاي ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية

توغاي ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية

“الحمراوة” يكتفون بِالأهمّ والمُعاناة لا تزال ثابتة

“الحمراوة” يكتفون بِالأهمّ والمُعاناة لا تزال ثابتة

منتخب أقل من 20 سنة يفوز وديا على مولودية الجزائر

منتخب أقل من 20 سنة يفوز وديا على مولودية الجزائر

هذا هو مصير فريق المدرّب بوقرة

هذا هو مصير فريق المدرّب بوقرة

بن رحمة يستعيد نغمة التسجيل

بن رحمة يستعيد نغمة التسجيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد