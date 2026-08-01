رويترز: سوناطراك ترفع أسعار غاز البترول المسال لشهر أوت

رفعت شركة سوناطراك أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أوت بما يتراوح بين 19 و23 بالمائة، في وقت شهدت فيه أسعار هذه المادة ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة الطلب في الأسواق العالمية، حسبما نقلته وكالة “رويترز” عن متعاملين.

وذكرت الوكالة أن سوناطراك رفعت سعر البيع الرسمي للبروبان بمقدار 100 دولار للطن ليصل إلى 540 دولارًا للطن، كما رفعت سعر البيوتان بمقدار 90 دولارًا للطن ليبلغ 570 دولارًا للطن.

وأضافت “رويترز” أن شركة أرامكو السعودية رفعت بدورها أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أوت بما يتراوح بين 6 و7 بالمائة، حيث ارتفع سعر البروبان بمقدار 40 دولارًا للطن إلى 620 دولارًا للطن، وسعر البيوتان بمقدار 40 دولارًا للطن إلى 640 دولارًا للطن.

ويستخدم البروبان والبيوتان، وهما نوعان من غاز البترول المسال يختلفان في درجة الغليان، بشكل رئيسي وقودًا للسيارات والتدفئة، إلى جانب استخدامهما مادة أولية في صناعات البتروكيماويات.

وأشارت “رويترز” إلى أن أسعار البيع الرسمية لسوناطراك تُستخدم معايير مرجعية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا، فيما تُعد أسعار البيع الرسمية لأرامكو مرجعًا للعقود الخاصة بتوريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.