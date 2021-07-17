رياض محرز أغلى لاعب في تاريخ الكرة الجزائرية

وصلت القيمة التسويقية للدولي الجزائري، رياض محرز، إلى أكثر من 50 مليون دولار- ما يقارب ألف مليار سنتيم- ليصبح أغلى على الصعيدين العربي والإفريقي، على مدار التاريخ. ورغم أن قيمته الحقيقة التي تنقل بها إلى المان ستي وصلت إلى 68 مليون سنتيم- ما يقارب ألفا و400 مليار سنتيم- تدهورت ليس بتراجع المستوى الفني للاعبين، وإنما بتأثير جديد لفيروس كورونا المستجد، على كرة القدم العالمية، حيث كشفت مصادر صحفية أن سوق انتقالات اللاعبين انخفضت، بمقدار 9 مليارات يورو، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار اللاعبين، جراء توقف النشاط الكروي في العالم.

وفي الترتيب العالمي للمجلة الأمريكية “فوربس”، نشر الشهر الماضي، اعتبرت أن الدولي الجزائري، محرز، لا يزال يحتل المقدمة، عربيا وإفريقيا، متفوقا على العديد من النجوم، وبخاصة المصري، محمد صلاح، الذي انتقل إلى ليفربول، بمبلغ 42 مليون أورو، والمغربي زياش، الذي يلعب لنادي تشلسي، بمبلغ 40 مليون يورو.

وإذا كان المنتخب الجزائري احتل المرتبة 28 في العالم، من حيث القيمة السوقية لكل اللاعبين الذين يضمهم المنتخب، يبرز رياض محرز كأغلى لاعب في المنتخب الجزائري، بقيمة 51.2 مليون دولار، أو 21.7% من القيمة السوقية للمنتخب الجزائري. وهذا، نظرا إلى تألقه في كل المنافسات التي شارك فيها.

علما أن رياض محرز استهل مشواره الكروي في فرنسا، ولعب مع فريق كويمبر الفرنسي، عام 2009، ثم انتقل إلى نادي لوهافر موسم 2010ـ 2011، ثم انتقل إلى اللعب مع الفريق الأول، حيث بدأ مشواره الاحترافي في عام 2014، مع فريق ليستر سيتي في البريميرليغ، وحتى عام 2018، حيث قاد الفريق للحصول على بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي نفس العام، انتقل رياض إلى اللعب مع فريقه الحالي، مانشستر سيتي، وبدأ يسطع نجمه محليا وعالميا، حيث أحرز معه العديد من البطولات، أهمها إحراز لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال موسم 2018ـ 2019، كما حقق مركز الوصيف في الموسم الماضي 2020. وتوج مع فريقه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثلاث مرات متتالية، في مواسم 2018ـ2019، و2019ـ2020، و2020ـ2021. كما حقق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة فقط، كانت في موسم 2018ـ2019. ووصل إلى نهائي رابطة الأبطال، وانهزم في النهائي أمام تشلسي.

وعلى صعيد آخر، وفي قائمة أغلى اللاعبين الجزائريين، يتواجد المتألق، إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، في المركز الثاني، بعد رياض محرز، حيث شهدت قيمته التسويقية ارتفاعا رهيبا هذا الموسم، وبلغت

أكثر من 40 مليون يورو، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب اللاعب الشاب الآخر، سعيد بن رحمة، لاعب ويستهام، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريمرليغ”. وهذا، بقيمة 22 مليون يورو.

يليه المدافع الأيسر، رامي بن سبعيني، بقيمة 15 مليون أورو.. لاعب بوروسيا موشنغلادباخ، في الدوري الألماني، ثم أندي دولور في المركز الخامس، بقيمة إجمالية تقدر بـ13 مليون أورو، بعد تألقه مع مونبيلييه الفرنسي، هذا الموسم.

أما عالميا، فقد غاب عن القائمة ميسي ورونالدو. فقد سيطر اللاعبون الإنجليز على المراكز الثلاثة الأولى في القائمة، حيث جاء جناح مانشستر يونايتد، ماسون غرينوود في المركز الثاني، بقيمة سوقية بلغت 178 مليون يورو. أما ماركوس راشفود، فقد جاء في المركز الثالث، بقيمة سوقية بلغت 159.1 مليون يورو. واحتل المركز الرابع النرويجي، إيرلينغ هالاند، (155.5 مليون يورو).