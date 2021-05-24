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الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان
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رياض محرز.. فخر العرب الحقيقي
الشروق أونلاين
2021/05/24
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