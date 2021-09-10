رياض محرز ممنوع من قيادة السيارة لشهرين في بريطانيا (صور)
كشف تقارير بريطانية عن حرمان النجم الجزائري رياض محرز من قيادة السيارة لشهرين على خلفية قيادته سيارته بسرعة بلغت 120 ميلا في الساعة في أحد الطرق السريعة.
وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن رياض محرز قام بمخالفة السير بسرعة 120 ميلا (192 كلم) في طريق سريع خلال شهر ماي الماضي.
وحسب نفس المصدر تم تغريم محرز بـ 2500 جنيه استرليني ومنعه من القيادة لمدة 56 يوما وتم إصدار هذه العقوبة خلال الشهر الجاري.
Manchester City footballer Riyad Mahrez ‘hit with a driving ban after being caught speeding’ https://t.co/rYTfLX8QnH pic.twitter.com/UxjGZoFZXo
— mayowa ajayi (@MajayiTVC) September 10, 2021
واعترف محرز بارتكابه المخالفة وتجاوزه السرعة في نوفمبر الماضي وعوقب من قبل القضاة في مدينة ستافوردشاير في جويلية الماضي بعدم القيادة لفترة، وتعد هذه المرة الثانية التي يرتكب فيها محرز نفس المخالفة.
The Sun | Riyad Mahrez a été interdit de conduire pendant 56 jours et condamné à une amende de 2 500 £, après avoir conduit son véhicule à une vitesse de plus de 190 kilomètres par heure. 🤷♂️⛔ pic.twitter.com/MxOGSLCbyP
— Footbal_ALGERIAN🇩🇿100% (@FootballALGERI) September 10, 2021