رياض محرز ممنوع من قيادة السيارة لشهرين في بريطانيا (صور)

كشف تقارير بريطانية عن حرمان النجم الجزائري رياض محرز من قيادة السيارة لشهرين على خلفية قيادته سيارته بسرعة بلغت 120 ميلا في الساعة في أحد الطرق السريعة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن رياض محرز قام بمخالفة السير بسرعة 120 ميلا (192 كلم) في طريق سريع خلال شهر ماي الماضي.

وحسب نفس المصدر تم تغريم محرز بـ 2500 جنيه استرليني ومنعه من القيادة لمدة 56 يوما وتم إصدار هذه العقوبة خلال الشهر الجاري.

واعترف محرز بارتكابه المخالفة وتجاوزه السرعة في نوفمبر الماضي وعوقب من قبل القضاة في مدينة ستافوردشاير في جويلية الماضي بعدم القيادة لفترة، وتعد هذه المرة الثانية التي يرتكب فيها محرز نفس المخالفة.