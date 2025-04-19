رياض محرز يواصل كتابة التاريخ في الدوري السعودي

صنع 3 أهداف وسجل هدفا وجلب ركلة جزاء

يواصل النجم الأول للمنتخب الوطني، رياض محرز كتابة التاريخ من خلال تحقيق الأرقام الاستثنائية في مشواره الكروي، وهذا عندما قاد ناديه الأهلي السعودي، الجمعة، لتحقيق فوز عريض بخماسية نظيفة أمام الفيحاء برسم الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري “روشن” السعودي.

وقدّم محرز مباراة تاريخية، تمكن خلالها من صناعة 3 أهداف بجانب تسجيل هدف واحد وجلب ركلة جزاء، ما يشير إلى إسهامه بشكل مباشر في كل أهداف فريقه.

ولم يسبق للدولي الجزائري عبر مسيرته الكروية أن أسهم في 4 أهداف بمباراة واحدة، ليبصم على إنجاز تاريخي غير مسبوق مع كُل الأندية التي لعب لها، بل لم يسبق أن قدّم 3 تمريرات حاسمة في مواجهة واحدة مع الأندية، رغم إسهامه في إحدى مباريات مانشستر سيتي أمام وست هام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في أوت 2019 بـ3 أهداف، حين قدّم تمريرتين حاسمتين وجلب ركلة جزاء سجلها سيرخيو أغويرو.

وبإسهاماته الأربع، وصل محرز إلى الهدف رقم 162 في مسيرته الكروية، بجانب 134 تمريرة حاسمة مباشرة، ناهيك عن حصوله على 8 ركلات جزاء سجلها زملاؤه، ما يعني أنه أسهم لحد الآن في 304 هدف، طوال مشواره مع الأندية التي لعب لها، بداية من لوهافر الفرنسي، ثم ليستر سيتي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وأخيرا الأهلي السعودي.

وكانت مباراة لوهافر أمام لومان في الدرجة الفرنسية الثانية في 2013، هي أول مباراة يقدم فيها محرز أكثر من تمريرة حاسمة واحدة، بينما كانت مواجهته بقميص ليستر سيتي أمام سوانزي سيتي في ديسمبر 2015 هي أول مباراة يُسهم خلالها في ثلاثة أهداف، حين سجل “هاتريك” تاريخي في واحد من أبرز مواسمه على الإطلاق.

ومع مانشستر سيتي، نجح محرز في الإسهام بثلاثة أهداف لأول مرة ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا، حين واجه شاختار في نوفمبر 2018، ونجح في تسجيل ثنائية وتقديم تمريرة حاسمة سجلها غابرييل جيسوس، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-0 لـ”السيتيزن”.

وسجل رياض أول “هاتريك” له مع السيتي أمام نادي بيرلني في مواجهة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز شهر نوفمبر 2020، وهو الإنجاز الفردي الوحيد المتبقي له مع الأهلي السعودي، حيث سجل الثنائية مرتين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما قدم في مباراة الجمعة “هاتريك تمريرات حاسمة”، في انتظار تسجيل أول ثلاثية.