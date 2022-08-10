“ريان شرقي” قد يلتحق بكوكبة “محاربي الصحراء”

بلماضي يكون ربط اتصالات به

كشفت تقارير صحفية عربية أن الناخب الوطني جمال بلماضي ضمن تواصل مع اللاعب فرانكو- جزائري، ريان شرقي، المحترف في صفوف نادي ليون الفرنسي، ويكون الأخير منح موافقته المبدئية للانضمام إلى تشكيلة “محاربي الصحراء”.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن المهاجم الواعد لنادي ليون، ريان شرقي، قرر تمثيل المنتخب الجزائري، إلا أنه ما زال لم يعط إجابته النهائية من أجل اللعب للخضر للمدرب جمال بلماضي في الوقت القريب، لرغبته في التركيز حالياً على ناديه وفرض نفسه في تشكيلة نادي ليون.

ويعتبرد ريان شرقي، الذي لا يتجاوز 18 ربيعا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وهو ما يجعل اختياره اللعب للجزائر حدثا بارزا، وهذا بالنظر لإمكانات هذا اللاعب الموهوب، الذي يرشحه المتتبعين للانتقال إلى ناد كبير على غرار ريال مدريد، برشلونة أو يوفنتوس.

في ذات السياق، كانت عديد المصادر أكدت أيضا أن متوسط ميدان ميلان الإيطالي ياسين عدلي يكون بدوره منح موافقته لتمثيل الجزائر على حساب فرنسا، في وقت تتحدث مصادر أخرى عن اقتراب الثنائي حسام عوار وريان آيت نوري كثيرا من الانضمام إلى المنتخب الوطني.