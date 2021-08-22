زدادكة ينتقل إلى بلجيكا للاقتراب من حلم تمثيل “الخضر”

لم ينجح في حجز مكانته مع نابولي الإيطالي

قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي إعارة نجمها الجزائري الصاعد، كريم زدادكة (21 عاما)، إلى نادي شارلوروا البلجيكي الناشط في دوري البلجيكي الممتاز لمدة عام واحد، مع أفضلية الشراء، بعد أن كان لاعب الوسط الواعد قضى ثلاثة مواسم في الفريق الرديف للنادي الإيطالي عقد استقدامه عام 2018 من نادي نيس الفرنسي، في انتظار ما سيقرره النادي الإيطالي بخصوص اللاعب الجزائري الآخر، آدم وناس.

وكشفت عدة مواقع إيطالية وبلجيكية أعلنت، السبت، عن اتفاق إدارة نابولي مع نظيرتها البلجيكية من أجل إعارة النجم الجزائري، بعد أن قرر المدرب الجديد لنابولي، لوتشيانو سباليتي، عدم الاحتفاظ به ضمن تعداد الموسم الجاري ومنحه فرصة اللعب بانتظام مع نادي آخر وكسب خبرة أكبر، وهو الذي كان أعير الموسم الماضي لنادي كافيز الإيطالي الناشط بدوري الدرجة الثالثة، والغريب أن اللاعب الجزائري المولود بفرنسا، والذي كشف منذ فترة عن رغبته في اللعب للمنتخب الجزائري، نشر رسالة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “أنستغرام” يودع فيها جماهير نابولي وإدارته ولاعبين بكلمات مؤثرة، وكأنه لا يريد العودة للنادي بعد فترة إعارته، حيث يفضل خوض مسار كروي بعيد عن الدوري الإيطالي.

وقال زدادكة في رسالته المؤثرة: “بعد 3 سنوات قضيتها مع هذا النادي حان الوقت لأقول لكم إلى اللقاء”، وأضاف: “لقد جئت إلى هنا وأنا طفل والآن أغادر النادي وأنا رجل، هذه التجربة ساهمت في تطويري كلاعب وكرجل..وسأظل معترفا بفضل نابولي إلى الأبد”، كما حرص اللاعب الواعد على توجيه تحية للجماهير التي ساندته طوال تجربته وكانت تتمنى مشاهدته في الفريق الأول، ومع اتفاق زدادكة مع نادي شارلوروا البليجيكي، فإن ذلك سيعني مزاملته للدولي الجزائري الصاعد، آدم زرقان، الذي انضم إلى النادي البلجيكي خلال الميركاتو الحالي، وبدأ يشق طريق التألق في الدوري البلجيكي، بعد أن لعب ثلاث مباريات وسجل هدفا واحدا، في أول تجربة احترافية له خارج الجزائر.

ويتوقع متابعون بصم زدادكة على مشوار كروي ناجح بالنظر للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، مشيرين إلى أنه يحتاج للثقة فقط حتى يبرز قدراته، علما أن شقيقه الأكبر حكيم زدادكة (26 سنة) يلعب منصب الظهير الأيمن في مع نادي كليرمون فوت الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الأولى “الليغ 1″، وهو يتواجد ضمن القائمة الموسعة للناخب الوطني، جمال بلماضي.